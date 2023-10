Przegląd prasy 9.10.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Za nami wystawa i giełda staroci, która odbyła się na placu przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. Można było tam znaleźć nietuzinkowe obrazy, zegary, wazony, naczynia, sztućce, dekoracje wnętrz, rzeźby, biżuterię, wartościowe stare meble i lampy. Zobacz, co się najlepiej sprzedawało!

Jesteśmy dzisiaj jedyną tak naprawdę polską siłą. Polską siłą, która może Polskę dalej zmieniać i udowodniła to w ciągu tych 8 lat i może udowadniać dalej pod warunkiem, że to gigantyczne kłamstwo, to które pozwoliło im wygrać w 2007 roku, nie pozwoli im wygrać po raz kolejny – mówił w niedzielę w Rzeszowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.