Przegląd prasy 6.06.2020 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Prasówka Rzeszów 6.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Olszynki Park to chyba jedna z najciekawszych inwestycji ostatnich lat w Rzeszowie. Inwestor, APK Development, zapowiadał stworzenie tam ponad 130 metrowego wieżowca! Oprócz tego ma tam powstać piętrowy parking. Jednak każdy chyba widzi, że póki co nie widać zbyt postępów prac, wszystko przez to, że plac budowy jest zasłonięty. Udało nam się jednak zobaczyć, co kryje się za wysokim ogrodzeniem. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do oglądania zdjęć.

Rzeszów wzbogacił się o nowy mural sanockiego artysty, Arkadiusza Andrejkowa. Malarz ten jest znany chyba każdemu, kto choć raz był w Rzeszowie, gdyż jego murale zdobią wiele ścian w całym mieście. Robią do tego gigantyczne wrażenie. Tym razem Andrejkow namalował swoje dzieło na bloku przy ul. Korczaka. Przedstawia ono właśnie Janusza Korczaka oraz gromadkę dzieci. Rusztowanie jeszcze nie zniknęło, ale już widać z jakim dziełem mają do czynienia mieszkańcy os. Kmity. Zobacz niezwykłe szczegóły muralu, które uchwyciliśmy w obiektywie.