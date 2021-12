Przegląd prasy 5.12.2021 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

W sobotę oficjalnie otwarte zostało świąteczne miasteczko na Rynku w Rzeszowie. W sercu miasta stanęło 20 domków z lokalnym rękodziełem, ozdobami, produktami żywnościowymi, a inauguracji towarzyszył tłum mieszkańców stolicy Podkarpacia. Nie mogło nas tam zabraknąć. Jarmark będzie możliwy do odwiedzenia do 23 grudnia. Zobaczcie, jak wygląda miasteczko. Mamy nawet zdjęcia z góry!

Motomikołajki Podkarpacie 2021 to charytatywne wydarzenie Forum Podkarpackich Motocyklistów i Stowarzyszenia Motocykliści Dzieciom. W tym roku zmotoryzowani Mikołajowie zamierzają odwiedzić aż pięć domów dziecka. W sobotę pojechali z Rzeszowa do Domu Dziecka w Nienadowej. W tym samym czasie prowadzą zbiórkę pieniędzy właśnie dla domów dziecka. Zobaczcie zdjęcia z sobotniego rajdu Mikołajów! Zbiórka potrwa jeszcze tylko do niedzieli, jeśli chcecie wpłacić pieniądze, możecie zrobić to na numer konta: Stowarzyszenie Motocykliści Dzieciom - 64 1090 2590 0000 0001 4893 9047.