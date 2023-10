Przegląd prasy 5.10.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Do niecodziennego wypadku doszło dziś na skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej i Bałtyckiej w Rzeszowie. Kierowca samochodu osobowego wbił się w środek, między stojące na dwóch pasach auta. Uszkodził aż pięć pojazdów, po czym uciekł wraz z pasażerami, samochód porzucając na drodze. W wypadku ucierpiały dwie osoby.

W środę, około godz. 10:30 doszło do pożaru fiata stilo na ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. Sytuacja początkowo była bardzo groźna, ponieważ pojazd miał wbudowaną instalację gazową. Ogień szybko został opanowany przez jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej i nie ma już zagrożenia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Światowy Dzień Zwierząt, obchodzony 4 października, to okazja do celebrowania naszych futrzastych przyjaciół na całym świecie. W tym roku, zamiast tradycyjnych tekstów i zdjęć, postanowiliśmy przekazać radość i uśmiech za pomocą memów!

We wtorek podpisana została umowa na budowę drogi wojewódzkiej nr 869 pomiędzy autostradą A4, a DK9 i drogą ekspresową S19. To inwestycja istotna dla terenów strefy ekonomicznej, Podkarpackiego Parku Naukowo–Technologicznego oraz okolic lotniska Rzeszów–Jasionka.

3 października odbył się kolejny kiermasz wyczytanych książek. Organizowany jest on kilka razy w roku na parkingu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Zbigniew Ziobro - minister sprawiedliwości i prokurator generalny, dokonał wczoraj wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Nowy budynek stanie na 1-ha działce przy ul. Dołowej.

Ten lek w ogólne nie znajdzie się na rynku, o czym powinni wiedzieć przepisujący go lekarze. Główny Inspektor Farmaceutyczny zakazał wprowadzania go do obrotu, bo zagraża życiu pacjentów. Wszystko przez błąd ludzki. Zobacz szczegóły.