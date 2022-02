Przegląd prasy 4.02.2022 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Ostatnie publikacje Roksany Węgiel wywołały niemałe zamieszanie w internecie. Piosenkarka ma 17 lat i już dawno skończyła szkołę podstawową. To chyba oczywiste, że wygląd zwyciężczyni The Voice Kids się zmienia. Jednak internauci zarzucają gwieździe zbyt „wulgarne” stylizacje. Często też, mają pretensje o zbyt „kontrowersyjne” teksty piosenek. 3.02.2022

Przesądów na temat bogactwa oraz przyciągania pieniędzy jest mnóstwo. Kto nie chciałby mieć portfela wypchanego pieniędzmi? Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Jakie są największe przesądy związane z pieniędzmi? Co przynosi bogactwo i finansowe szczęście a co może odpycha pieniądze od naszego portfela? Zobacz listę najciekawszych przesądów o pieniądzach i bogactwie w naszej galerii.