Przegląd prasy 4.10.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

We wtorek podpisana została umowa na budowę drogi wojewódzkiej nr 869 pomiędzy autostradą A4, a DK9 i drogą ekspresową S19. To inwestycja istotna dla terenów strefy ekonomicznej, Podkarpackiego Parku Naukowo–Technologicznego oraz okolic lotniska Rzeszów–Jasionka.

Zbigniew Ziobro - minister sprawiedliwości i prokurator generalny, dokonał wczoraj wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Nowy budynek stanie na 1-ha działce przy ul. Dołowej.

Ten lek w ogólne nie znajdzie się na rynku, o czym powinni wiedzieć przepisujący go lekarze. Główny Inspektor Farmaceutyczny zakazał wprowadzania go do obrotu, bo zagraża życiu pacjentów. Wszystko przez błąd ludzki. Zobacz szczegóły.