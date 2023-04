Przegląd prasy 4.04.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Prasówka Rzeszów 4.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do świąt Wielkanocnych pozostało już bardzo niewiele czasu. Nie wszyscy jeszcze przystąpili do spowiedzi. Sprawdziliśmy w jakich godzinach i parafiach w Rzeszowie można skorzystać z sakramentu pokuty podczas Wielkiego Tygodnia. W naszej galerii prezentujemy parafie oraz godziny w jakich można przystąpić do spowiedzi.