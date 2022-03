Przegląd prasy 3.03.2022 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Mieszkańcy osiedla Drabinianka w Rzeszowie skarżą się na kłopoty z zapisem swoich dzieci do nowo wybudowanej szkoły przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Chodzi o rekrutację do klas VII i VIII, które od nowego roku mają nie być utworzone. Miasto twierdzi, że wszystko zależy od liczby chętnych uczniów.

Ukraińska agencja informacyjna Ukrinform informuje, że rosyjska instytucja kosmiczna Roskosmos straciła kontrolę nad satelitami szpiegowskimi. Ma to być skutek ataku hakerskiego grupy Anonymous.

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzeczu od kilku lat organizuje Babski Comber czyli zabawę w kobiecym gronie. Jest to zabawa ludowa wywodząca się ze średniowiecza, odbywająca się zazwyczaj w Tłusty Czwartek. Zobaczcie zdjęcia!

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tego powodu ulicami Rzeszowa wieczorem przeszedł X Rzeszowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zobaczcie zdjęcia.

Mieszkanie od gminy – to może brzmieć jak atrakcyjna opcja: niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne czeka się nieraz latami, to w dodatku warunki panujące w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.