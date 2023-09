Przegląd prasy 3.09.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Prasówka Rzeszów 3.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Marcin Bawiec to autor, który z wrodzoną intuicją odnajduje w górach wszystko, co dostojne, nastrojowe i pięknie. Jego fotografie tworzą wrażenie symbiozy i współistnienia z otoczeniem, powodują, że dostrzegamy coś, co wykracza daleko poza tradycyjny pocztówkowy schemat, jaki najczęściej widujemy na zdjęciach gór np. w Internecie.