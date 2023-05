Przegląd prasy 3.05.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Kilka dni temu w podrzeszowskiej Lubeni odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejscowego bohatera kapitana Henryka Wilka. Jako żołnierz I. Pułku Piechoty Legionów brał udział w walkach z bolszewikami i wyzwalał Wilno. Po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1939 roku trafił do obozu w Starobielsku, a następnie z rozkazu Stalina, jak wielu polskich oficerów, został zabity w Charkowie w 1940 roku wraz z innymi 38000 więźniami.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/64GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Podczas niedzielnej giełdy w Sokołowie Małopolskim oraz na targowisku przy ulicy Dworaka w Rzeszowie bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się kwiaty, zioła i krzewy. Wszystkie w atrakcyjnych cenach, które zaczynały się już od kilku złotych za doniczkę. Zobacz, co można było dziś kupić.

8 maja w Rzeszowie rozpoczną się wspólne obchody Europejskiego Tygodnia Noszenia Dzieci w Rzeszowie. Potrwają one do 14 maja.

Od piątku, 29 kwietnia, policjanci rzeszowskiej drogówki czuwają nad bezpieczeństwem osób podróżujących drogami naszego powiatu. W pierwszych dniach majowego weekendu, doszło do 5 wypadków, w których rannych zostało 6 osób. Mundurowi zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujących.

17-letni rowerzysta wjechał w 28-latkę, która zza ekranu wyszła na ścieżkę dla rowerów. Kobieta została ranna.

Karpacka Majówka to trzydniowy jarmark, Święto Paniagi oraz druga edycja festiwalu Karpaty na Widelcu z udziałem Roberta Makłowicza. Kuchnia pogranicza, koncerty muzyki regionalnej, pokazy kulinarne, animacje dla dzieci, pokazy zabytkowych samochodów - to i wiele więcej atrakcji czekać będzie uczestników. Kiermasz już wystartował. Od 1 do 3 maja odbywa się też Podkarpacki Festiwal Wina, dlatego wśród stoisk są też te podkarpackich winiarzy.