Przegląd prasy 29.09.2021 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Październik to przede wszystkim czas ostatnich zbiorów i porządków w ogrodzie, ale także sadzenia niektórych roślin. Podpowiadamy, jak zaplanować październikowe prace w ogrodzie zgodnie z fazami Księżyca.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA5V0287PL Tablet LENOVO

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

7 października na Stadionie Miejskim w Rzeszowie rozegrany zostanie mecz piłkarski reprezentacji Polski i Niemiec do lat 20. - Z drobnym opóźnieniem ogłaszamy możliwość rezerwacji biletów - informuje Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.

Licia Fertz to 91-letnia Włoszka, która odniosła spektakularny sukces na Instagramie, dając się poznać jako modelka. Ostatnio pojawila sie na okładce magazynu Donna Moderna. Kobieta pozowała takim fotografom, jak Julian Hargreaves czy polski artysta, Hektor Werios, z bizuterią Celiny Szelejewskiej-Pigulli.

Oto lista rzeczy, których nigdy nie należy wkładać do zmywarki. Myjąc te rzeczy w zmywarce możesz zniszczyć to, co próbujesz wyczyścić. Sprawdź koniecznie!