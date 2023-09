Przegląd prasy 29.09.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Czy jesteście gotowi na kolejny weekend pełen emocji i atrakcji w Rzeszowie? Miasto przygotowuje się do trzech dni pełnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Oto zestawienie niektórych z najciekawszych imprez, które czekają na was od 29 września do 1 października.

Rzeszowski oddział PGE Dystrybucja już po raz trzeci zaprosił lokalnych samorządowców do rozmów w sprawie najważniejszych działań i planowanych inwestycji. III Energetyczne Forum Samorządowe odbyło się 28 września w Rzeszowie i było okazją m.in. do wymiany pomysłów, planów inwestycyjnych czy potrzeb dotykających zarówno samorządowców jak i energetyków.

Ramoneska damska to kurtka, którą warto mieć w swojej szafie. To jedno z tych ubrań, które nigdy nie wyjdą z mody, pasują do większości stylizacji, a co najważniejsze są bardzo wygodne i z powodzeniem mogą nosić je kobiety o różnych rozmiarach i wadze. Kurtki ramoneski zakładają gwiazdy m.in. Ewa Wachowicz, która ma ich kilka i to w różnych kolorach, Agnieszka Woźniak-Starak i Cichopek.

Opadające z drzew liście i kasztany, rabaty z jesiennymi kwiatami... W rzeszowskich parkach, ogrodach, na skwerach i rabatkach pomału czuć już powiew jesieni. Pojawiają się też już imponujące dyniowe i wrzosowe dekoracje oraz kompozycje przy restauracjach, kawiarniach.