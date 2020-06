Przegląd prasy 27.06.2020 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Rzeszowie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.06.2020, w Rzeszowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krajobraz po powodzi. Zabratówka, Błędowa Tyczyńska, Chmielnik. Mieszkańcy: Bez pomocy nie damy rady [FOTO]”?

Prasówka Rzeszów 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Krajobraz po powodzi. Zabratówka, Błędowa Tyczyńska, Chmielnik. Mieszkańcy: Bez pomocy nie damy rady [FOTO] W piątek woda przyszła tak nagle, że o ratowaniu czegokolwiek nie było mowy. Dziś w Zabratówce, Błędowej Tyczyńskiej, Chmielniku mieszkańcy wyciągnęli z zalanych domów dobytek. Albo raczej to, co z niego zostało. - Co teraz będzie? 📢 Premier Mateusz Morawiecki wizytował zalane tereny na Podkarpaciu. Szkody są ogromne! [ZDJĘCIA] Mateusz Morawiecki w sobotę zrobił na objazd po poszkodowanych miejscowościach powiatu rzeszowskiego, przeworskiego, łańcuckiego, które ucierpiały w ostatnich ulewach. Był m.in w Siedleczce, Manasterzu, Hadlach Szklarskich, Kańczudze, Husowie, Tarnawce, Jaworniku Polskim, Szklarach, Dylągówce, Zabratówce, Albigowej. Zobaczcie zdjęcia.

