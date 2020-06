Przegląd prasy 26.06.2020 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Rzeszów 26.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dramatyczna sytuacja w wielu miejscowościach powiatu rzeszowskiego po gwałtownej ulewie, która przeszła nad regionem dziś po południu. Po wodą znalazło się wiele terenów, wiele domów stoi w wodzie. Alarmujące komunikaty napływają m.in. z Hyżnego, Dylągówki, Szklar, Zabratówki, Błędowy Tyczyńskiej, Chmielnika. Bardzo niepokojąco wygląda sytuacja na rzece Strug. Niestety, przewidywany jest gwałtowny wzrost poziomu wody, co stanowi zagrożenie dla Rzeszowa i okolicy. Przypominamy, że w związku z tym wojewoda zaapelowała do mieszkańców o przygotowanie się do ewentualnej ewakuacji. W galerii prezentujemy zdjęcia udostępnione przez Czytelników.

