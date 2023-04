Przegląd prasy 26.04.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Do potrącenia kobiety jadącej na hulajnodze doszło dziś przed południem na ulicy Sikorskiego. 39-latka z obrażeniami ciała karetką pogotowia została przewieziona do szpitala. Uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi.

Grillowanie jest często określane jako nasz „narodowy sport”. Wiele osób nie wyobraża sobie długiego weekendu bez spotkania z przyjaciółmi i rodziną przy grillu. Ile średnio wydajemy na grilla, jakie dania są najpopularniejsze, co pijemy podczas grillowania i za co najbardziej je lubimy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym tekście oraz galerii.

Koncert Główny to tradycyjnie kolektywy polskich i zagranicznych gwiazd. Jedną z par będzie Justyna Steczkowska i zespół BrainStorm. Koncert zaplanowany jest w Parku Sybiraków, 23 czerwca.

Koncert Youth Novels o godzinie 20 w sobotę 29 kwietnia 2023 r. To zespół, który tworzą Anna Babrakowska i Emil Nowak, jest prawdziwym fenomenem na polskiej scenie muzycznej. Ich unikalne brzmienie łączy szeroko pojętą alternatywę z akustycznymi kompozycjami i hipnotyzującymi ambientowymi dźwiękami.

II Podkarpacki Festiwal Patriotyczny to plenerowa impreza artystyczno-historyczna skierowana do wszystkich mieszkańców regionu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2 maja 2023 r. w Rzeszowie (fosa zamkowa od strony fontanny multimedialnej) oraz 3 maja 2023 roku w gminie Tryńcza (zabytkowa strażnica kolejowa w Chodaczowie). Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

W Korei Południowej zakończyły się w niedzielę zawody z serii Pucharu Świata World Skate. Polskę reprezentowały zawodniczki z klubu Slalom Academy: Justyna Tęczar, Abigajl Pelinko oraz Liwia Pelinko.