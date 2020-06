Przegląd prasy 25.06.2020 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prezent dla nauczyciela na zakończenie roku szkolnego to już tradycja. Co roku uczniowie wręczają nauczycielom prezenty, najczęściej kwiaty lub czekoladki. A my podpatrzyliśmy, jakie prezenty na zakończenie roku szkolnego najczęściej kupowano w popularnym PTHW, czyli w Podkarpackim Centrum Hurtowym AGROHURT S.A w Rzeszowie. Zobacz zdjęcia.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Ogrodach Bernardyńskich z mieszkańcami Rzeszowa. Niespodziewana wizyta zorganizowana na trzy dni przed wyborami prezydenckimi jest swoistą odpowiedzią Prawa i Sprawiedliwości na wczorajszą wizytę na Podkarpaciu Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. A jutro do Rzeszowa przyjeżdża kolejny kandydat, Władysław Kosiniak - Kamysz.