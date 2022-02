Przegląd prasy 24.02.2022 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Trwa odmulenie zalewu w Rzeszowie. Pomimo tego, iż prace idą pełną parą, to od kwietnia do końca lipca muszą zostać przerwane. Powodem jest okres lęgowy ptaków.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta (22.02) miała być głosowana uchwała w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego utworzenia Rzeszowskiego Parku Centralnego. O ile samą ideę radni chwalili, to punktem spornym okazała się nazwa. Zbyt szumna, bo kojarząca się z parkiem w Nowym Jorku, zbyt polityczna, bo nawiązująca do kampanii wyborczej - padały argumenty. Radni klubu PiS tłumaczyli, że nazwa to najmniejszy problem, nie forsują tej, może być inna. Ostatecznie projekt trafi do komisji i wróci na jedną z najbliższych sesji.