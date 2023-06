Przegląd prasy 24.06.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z piątku

Prasówka Rzeszów 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najwięcej interwencji po nawałnicach strażacy mieli w powiecie rzeszowskim i łańcuckim Już ponad 80 razy strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnic. W powiecie łańcuckim strażacy pomagali w zabezpieczeniu uszkodzonego przez silny podmuch wiatru dachu domu jednorodzinnego.

📢 Intensywne opady deszczu i złe warunki na drodze. Skutek? Trzy zdarzenia drogowe na autostradzie A4 (FOTO) Intensywne opady deszczu i złe warunki na drodze to efekt trzech zdarzeń drogowych, do jakich doszło na autostradzie A4. W przeciągu godziny doszło tam do jednej kolizji i dwóch wypadków, w wyniku których dwie osoby trafiły do szpitala. 📢 Sprawdź, co ciekawego będzie się działo w Rzeszowie i okolicy od 23 do 25 czerwca. Zapowiada się naprawdę ciekawie Zobaczcie, jakie atrakcje czekają nas w najbliższy weekend, od 23 do 25 czerwca w Rzeszowie i okolicy. Będą koncerty i spektakle.

Prasówka 24.06 Rzeszów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ulewa przeszła nad Rzeszowem. Burze także w innych rejonach Podkarpacia [ZDJĘCIA, WIDEO] Wojewódzkie Centrum zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało w piątek, dla woj. podkarpackiego, ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem i silnym wiatrem oraz przed upałem. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Blisko 50 razy wyjeżdżali do tej pory podkarpaccy strażacy do usuwania skutków burz, które przetoczyły się nad naszym regionem.

📢 International Day w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] Występ afrykańskiego chóru „International Voices”, marokański taniec brzucha, indyjski taniec ludowy Aaja nachle oraz pokaz tradycyjnych strojów z różnych części świata – tak wyglądał International Day w kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Prawie 300 osób zgromadziło się po to, aby dołączyć do wspólnej zabawy wśród międzynarodowej społeczności WSIiZ. To było z pewnością najbardziej międzynarodowe wydarzenie na Podkarpaciu, a może nawet i w Polsce – oceniali uczestnicy. 📢 Dziś startuje Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie: 30 projektów, 12 koncertów (SZCZEGÓŁOWY PROGRAM) Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury to aż 30 projektów, bezpłatnych wydarzeń muzycznych, teatralnych, wystaw, warsztatów, spotkań. Dziś o godz. 20 Koncert Główny w Parku Sybiraków. Wśród gwiazd m.in. Sara James, Justyna Steczkowska, Smolik, Brainstorm.

📢 International Day we WSIiZ. Dobra zabawa z kulturą różnych części świata (FOTO) Występ afrykańskiego chóru „International Voices”, marokański taniec brzucha, indyjski taniec ludowy Aaja nachle oraz pokaz tradycyjnych strojów z różnych części świata – tak wyglądał International Day w kampusie WSIiZ w Kielnarowej. Prawie 300 osób zgromadziło się po to, aby dołączyć do wspólnej zabawy wśród międzynarodowej społeczności WSIiZ. To było z pewnością najbardziej międzynarodowe wydarzenie na Podkarpaciu, a może nawet i w Polsce – oceniali uczestnicy. 📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pszczoły z pasieki MPWiK Rzeszów nie próżnują. Wyprodukowały ponad 140 kilogramów miodu Pszczoły żyjące w pasiece miejskiej na terenie Zakładu Uzdatniania Wody rzeszowskiego MPWiK przy kolejnym miodobraniu dały ponad 100 litrów miodu. 📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 23-25 czerwca? Koncerty gwiazd, pikniki i wiele atrakcji! Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Radawy, Dni Sokołowa Małopolskiego, Dni Lubeni, Dni Jasła, Dni Cmolasu, Dni Ziemi Czudeckiej, Dni Kańczugi, Dni Gminy Zarzecze i Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Finisaż wystawy kolaży "Zbliżenia" w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] 22 czerwca br. w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury odbył się finisaż wystawy kolaży autorstwa Mileny Rzońcy i Jakuba Spólnika. W czasie spotkania można było posłuchać muzyki skomponowanej specjalnie na tą okazję przez Pawła Trzosa.

