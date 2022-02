Przegląd prasy 23.02.2022 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Prasówka Rzeszów 23.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Paniki, ani nawet większego niepokoju nie ma, ale w okolicach Przemyśla, na przygranicznych terenach po polskiej i ukraińskiej stronie można zaobserwować oznaki zbliżającej się wojny na Ukrainie. We Lwowie mieszkańcy mobilizują się do obrony i wsparcia walczących. Do pomocy humanitarnej Ukraińcom przygotowują się m.in. miasto Przemyśl i Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W Woli Korzenieckiej niedaleko Przemyśla, tuż przy granicy z Ukrainą, amerykańscy żołnierze zajęli lotnisko, dotychczas sporadycznie wykorzystywane przez cywilne samoloty, głównie turystyczne.