Przegląd prasy 23.05.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

W sobotę, 27 maja od godz. 7 do godz. 14 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego przy ul. Suszyckich 9 w Boguchwale odbędzie się Podkarpacki Bazarek.

W sobotę, 3 czerwca od godz. 11.00 do 18.30 w Rzeszowie odbędzie się 13. edycja imprezy MOC ODKRYWCÓW - Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki. W programie mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Miasteczko Piknikowe zlokalizowane będzie tradycyjnie wokół głównego budynku (V) Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady i część pokazów prezentowane będą w aulach i salach wykładowych (budynek V). Wstęp wolny, wszystkie atrakcje dostępne nieodpłatnie.

Ponad 2 promila alkoholu miał kierujący dostawczym Iveco, który wjechał do przydrożnego rowu i doprowadził do przewrócenia pojazdu. Nie było to jedyne przewinienie 28-letniego kierowcy. Wsiadając za kierownicę, złamał również sądowy zakaz kierowania pojazdami, a samochód, którym jechał, chwilę wcześniej ukradł z terenu jednej z firm.

Młoda Scena Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie rozpoczęła swoją działalność

w 2018 roku. Od tego czasu młodzi aktorzy pod okiem aktorki i reżyserki Barbary

Napieraj wyprodukowali kilka doskonale przyjętych przez rzeszowskich widzów

spektakli. Ostatnim z nich był „Taka była Joanna d’Arc” na podstawie tekstu Jeana

Anouilha pt. „Skowronek”. Tym razem, z okazji Roku Fredry, Młoda Scena

przygotowała spektakl pt. „Kalejdoskop Fredrowski” – powstały na podstawie „Ślubów

panieńskich” oraz „Męża i żony”.