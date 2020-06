Przegląd prasy 22.06.2020 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Magdalena Mosiężna-Grata, pochodzi z Lubaczowa, mieszka i pracuje w Rzeszowie. Niedawno ukazała się jej debiutancka książka pt. „Maryla i Debora.” Jest to powieść obyczajowa na tle historycznym (lata międzywojenne, druga wojna światowa w Polsce), pierwsza część planowanej trylogii ukazującej dzieje kilku warszawskich rodzin. Redakcji rzeszów.naszemiasto.pl autorka zdradziła kulisy powstawania powieści.

W poniedziałek dwie gwałtowne ulewy sprawiły, że ulice Rzeszowa znów spłynęły wodą. "Sikorskiego zalana aż pod most w Tyczynie" - ostrzegają się internauci. "Słocina pod wodą" - ostrzega ktoś inny. Dostaliśmy zdjęcia z ul. Św. Rocha i Matysowskiej, Wieniawskiego i innych. Uwaga, na bieżąco dołączamy kolejne. A tu ciągle pada...

Maseczki ochronne znów będą obowiązkowe. Ministerstwo Zdrowia zniosło nakaz noszenia maseczek, ale ma on powrócić w przypadku drugiej fali epidemii, która ma się nałożyć na sezon grypowy. Rozsądni noszą maseczki cały czas. Po pierwsze jeszcze u nas nie wiemy na jakim etapie epidemii jesteśmy, a po drugie lekarze cały czas zachęcają, by nie zdejmować maseczek. Niestety, Polacy zarzucili maseczki jakby to były kajdanki, a zachorowań na koronawirusa mamy w Polsce wciąż po kilkaset dziennie.