Przegląd prasy 22.09.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

W czwartek na terenie sąsiadującym z Portem Lotniczym Rzeszów - Jasionka wbite zostały symboliczne łopaty pod budowę największej inwestycji w historii spółki LOTAMS. Wartej aż 216 mln zł. Będzie to najnowocześniejsza baza obsługi technicznej samolotów w Polsce. Pierwsze maszyny mają zostać przyjęte do obsługi w 2025 roku.

W Parku Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie odbył się wyjątkowy piknik, podczas którego dzieci (i nie tylko) mogły skorzystać z różnych atrakcji, takich jak dmuchańce, animacje, strefa drewnianych gier, czy malowanie tatuaży. Na uczestników czekał również koncert zespołu Cała Góra Barwinków.

Targi staroci i antyków w Rzeszowie to niezwykłe miejsce dla miłośników historii i rzeczy z przeszłości, z duszą. To wyjątkowa okazja do poszukiwania i kupna starych zegarów, które mają nie tylko wartość kolekcjonerską, ale także historyczną i estetyczną. Można tu wyszperać np. zegary kieszonkowe, które kiedyś towarzyszyły dżentelmenom w ich codziennym życiu. Są też zegary ścienne, które były ozdobą wielu domów i budynków w minionym wieku. Zapraszamy do obejrzenia galerii.