Przegląd prasy 20.04.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Wybraliśmy się na targowisko Jutrzenka, potocznie nazywane „szczękami” przy ul. Targowej w Rzeszowie. Zainteresowaniem cieszą się wiosenne płaszcze, kurtki, apaszki, sukienki, spódnice i spodnie. Nie brakuje również torebek i butów. Kupujących przyciągają niskie ceny i nowoczesne fasony. Zobacz, co możesz tam kupić.

Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F 10.3" 4GB/64GB WiFi...

Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F 10.3" 4GB/128GB WiFi...

Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606X 10.3" 4GB/64GB LTE...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU 10.61" 3GB/32GB WiFi (storm...

Prasówka 20.04 Rzeszów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przed nami 28. Rzeszowskie Juwenalia, czyli największa impreza studencka na Podkarpaciu. Wydarzenie poprzedziła VII edycja Konkursu Piosenki Studenckiej "Kill me with the MUSIC". Sprawdź, kto wygrał.