Przegląd prasy 2.06.2024 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Rzeszowski Dom Kultury, Rada Osiedla Staromieście oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa ZODIAK w Rzeszowie zorganizowali w Dniu Dziecka dobrą zabawę dla najmłodszych oraz ich rodziców. To był dzień pełen pozytywnych wrażeń!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Bulwary nad Sanem w Jarosławiu stają się coraz bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Ostatnie dni przyniosły intensyfikację prac oraz pojawienie się nowych nasadzeń. Miejsce to ma stać się centrum rekreacyjnym z licznymi atrakcjami dla wszystkich grup wiekowych.

W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy.

Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul wraz z posłem Pawłem Kowalem przewodniczącym Rady ds. Współpracy z Ukrainą spotkali się z dziennikarzami, aby poinformować o przygotowaniach udziału naszego kraju oraz rodzimych firm przy odbudowie Ukrainy. Podsumowali również pierwsze tygodnie działalności w Rzeszowie biura Rady ds. Współpracy z Ukrainą powołanego przez rząd i zapowiedzieli otwarcie kolejnego działającego pod egidą ONZ.