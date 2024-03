Przegląd prasy 2.03.2024 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Ppłk. Stanisław Kotula został powołany na stanowisko dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie przez ministra sprawiedliwości, na wniosek dyrektora generalnego tejże służby.

Weekend w Rzeszowie to co tydzień nowa dawka rozrywki i kultury. Zobacz, co będzie się działo 1-3 marca.