Przegląd prasy 18.06.2020 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Przez pandemię koronawirusa rynek gastronomiczny nie ma lekko. Niedawno przy ul. Dąbrowskiego zniknął Bar Domowy z tanim, domowym jedzeniem. Miłośnicy tej retro jadłodajni będą musieli udać się do innych Barów Domowych przy ul. Hetmańskiej, Wyspiańskiego, czy przy ul. Krakowskiej. Zaś lokal przy Dąbrowskiego jest do wynajęcia przez administratorów osiedla Śródmieście.

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia wskazuje na to, że koronawirus nadal rozprzestrzenia się w naszym regionie. W całym podkarpackim jest 12 nowych zakażeń. Dwie osoby niestety zmarło.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.