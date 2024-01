Przegląd prasy 18.01.2024 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Po największej giełdzie samochodowej w regionie nie ma już śladu - to dawniej na rzeszowskim Załężu, dokładniej na ul. Spichlerzowej, pasjonaci motoryzacji spotykali się co niedzielę, by oglądać wystawione na sprzedaż samochody. Obecnie handlarze przenieśli się do Sokołowa Młp. i Skołoszowa. W naszej GALERII wspominamy rzeszowską giełdę samochodową. Zobaczcie archiwalne fotografie.