Przegląd prasy 17.09.2021 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Do godz. 2 w nocy z piątku na sobotę obowiązuje alert pogodowy drugiego stopnia dla Rzeszowa i Podkarpacia. Po intensywnych opadach deszczu są już lokalne podtopienia. Obserwator Burz - Podkarpacie informuje, że od strony zachodniej województwa wkrótce zacznie się przejaśniać.

Prasówka 17.09 Rzeszów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Praca w handlu jest jedną z najpopularniejszych. Choć dla wielu wydaje się banalnie prosta, to wcale nie jest to takie łatwe. Sprawdzamy, ile można zarobić pracując w handlu. Dla osób zainteresowanych jest sporo możliwości. Do wyboru są sklepy spożywcze, markety, budowane, meblowe, drogerie. Każde z tych miejsc jest zupełnie inne. A jakie, na jakie wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy? Zobaczcie.