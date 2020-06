Przegląd prasy 17.06.2020 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Około 50 osób zebrało się dziś na Rynku w Rzeszowie, by zaprotestować w obronie środowisk LGBT . To odpowiedź na słowa polityków prawicy i prezydenta RP, że "LGBT to nie ludzie, a ideologia".

Capital Towers Residence to nowa inwestycja, która niebawem powstanie w centrum Rzeszowa. Jak zapewnia inwestor - M Group Development, budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Inwestycja zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Lenartowicza i Podpromie w Rzeszowie, naprzeciw hali Podpromie. Będzie to budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową. Budynek będzie podzielony na dwie główne części: A i B, liczące po 8 kondygnacji, połączone przewiązką, która będzie liczyć 4 kondygnacje. Łącznie zaprojektowano 113 lokali mieszkalnych. Mieszkania będą miały balkony, loggie lub duże tarasy. W obiekcie przewidziano lokale usługowe, komórki lokatorskie i rowerownie zlokalizowane na kondygnacjach garażowych kompleksu. Zobaczcie wizualizacje.

Do Rzeszowa wracają food trucki. Przez 3 dni - od 26 do 28 czerwca - przed Galerią Nowy Świat w Rzeszowie będzie można skosztować kuchni z różnych stron świata.

Mamy aż 19 nowych przypadków koronawirusa na Podkarpaciu - informuje sanepid. Największe ognisko jest w Jarosławiu, jest też kolejny przypadek z Rzeszowa.

Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad stworzeniem sieci sklepów, która byłaby kontrolowana przez państwo. Program nie ma oficjalnej nazwy, my na potrzebę tego materiału nazwiemy go "SKLEP PLUS". O pomyśle informował w wywiadzie dla money.pl wiceszef wspomnianego resortu Artur Soboń. - Pracujemy nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych - powiedział wiceminister. Portal "Businessinsider.com.pl" podsumował w kilku punktach, co wiemy dziś o rządowym pomyśle SKLEP PLUS i na czym będzie on polegał. Zobacz galerię.