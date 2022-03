Przegląd prasy 17.03.2022 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Wielu uchodźców z Ukrainy zgłosiło się w środę (16 marca) do specjalnego punktu rejestracji i nadawania numeru PESEL w Rzeszowie, potrzebnego do zalegalizowania pobytu w Polsce. Utworzyła się długa kolejka. Kierownictwo punktu podjęło po godzinie dziewiątej rano, czyli zaraz po otwarciu punktu, decyzję o zapisywaniu chętnych do obsługi na następne dni.