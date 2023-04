Przegląd prasy 17.04.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Jasna Góra Różańcowa w Borku Starym niedaleko Rzeszowa, to miejsce dość szczególne. Przybywa tu wielu pielgrzymów, by w ciszy pospacerować, pomodlić się i oddać cześć Matce Bożej w jej cudownym wizerunku. Przybywają tu również dość dyskretnie posiadacze dwóch kółek, aby rozpocząć nowy sezon motocyklowy. Tak też było 16 kwietnia. W niedzielę do Sanktuarium Matki Bożej Borkowskiej przyjechało 623 motocykli. Zobaczcie fotorelację!

W niedzielę 16 kwietnia w Rzeszowie odbył się II Charytatywny Bieg "Na Ostro". Startowano spod parkingu hipermarketu B1. Dzieci do 15 roku życia miały do pokonania dwa dystanse, każdy po ok. 400 metrów. Z kolei bieg główny dla chętnych od 16. roku życia to 5 kilometrów.