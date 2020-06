Przegląd prasy 16.06.2020 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Zamki to znacznie więcej niż tylko piękne, stare mury. Oto najciekawsze takie budowle w Polsce. Może warto odwiedzić je na żywo?

Lista lokali wyborczych w Rzeszowie, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

W Rzeszowie oraz na obszarze województwa podkarpackiego przewidywane są dziś groźne burze z gradem - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ponadto na niektórych rzekach może gwałtownie wzrosnąć stan wód.