Przegląd prasy 16.01.2024 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Prasówka Rzeszów 16.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W niedzielę o godz. 16:30 na kanale youtube'owym Buddy miało miejsce losowanie nagród. Do wygrania było siedem samochodów: BMW M3 i Mercedes A45 AMG (to nagroda główna, plus 30 tys. zł i kask sportowy), Audi RS6, Toyota Supra i trzy sztuki BMW e46 z 2000 roku. W puli było też po 10 iPhone’ów 15, laptopów Acer Nitro 5 i konsol PlayStation 5. Jeden z samochodów wygrała Alicja z Rzeszowa.