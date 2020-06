Przegląd prasy 14.06.2020 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Rzeszów 14.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na placu Cichociemnych w Rzeszowie odbyła się dziś uroczystość upamiętniające więźniów, którzy 80 lat temu, 14 czerwca 1940 roku, zostali wywiezieni w pierwszym transporcie do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Na placu, gdzie znajdują się tabliczki z nazwiskami i numerami mieszkańców Rzeszowa, którzy trafili do obozu, uczestnicy uroczystości zapalili znicze. Uroczystość zorganizowano z inicjatywy miejscowych miłośników historii i regionalistów, patronatem objęła ją „Podkarpacka Historia”. Wojnę przeżyło ok. 200 więźniów z pierwszego transportu. W 2016 roku zmarł ostatni rzeszowianin z tego transportu, Stanisław Szpunar.

Patrząc na nasze zdjęcia, można odnieść wrażenie, że epidemia nigdy nie miała miejsca. Ludzie bawią się, spędzają wspólnie czas, odpoczywają. Wieczorami Rynek i okoliczne ulice zamieniają się w centrum rozrywki, a przecież każdego dnia przybywa zakażeń. Zobacz nasze zdjęcia z wieczornego wypadu na Rynek!