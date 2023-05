Przegląd prasy 13.05.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Zobacz, gdzie zjesz najpyszniejsze lody w Rzeszowie. Sezon letni niewątpliwie nie może się bez nich obejść. W gorący, słoneczny dzień mogą okazać się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Zajrzyj na chwilę do przeszłości, by sprawdzić jakie były ich początki. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i dowiedz się, jakie smaki możesz znaleźć w lodziarniach w Rzeszowie.

12 maja rozpoczęły się 28. Rzeszowskie Juwenalia. Na Rynku prezydent przekazał studentom klucz do miasta, skąd barwny korowód ruszył na teren miasteczka akademickiego przy al. Powstańców Warszawy.

W ramach toczącej się dyskusji o przyszłości Pomnika Czynu Rewolucyjnego, zadaliśmy rzeszowianom dwa pytania: czy monument powinien pozostać w przestrzeni publicznej oraz co upamiętnia i symbolizuje. Zobaczcie wideo!

Tegoroczna edycja, na wzór poprzedniej, zachwyci widowiskowym wypałem w tradycyjnym piecu, w którym naczynia z surowej gliny zamienią się w „siwe” arcydzieła. Garncarze rozgrzeją koła do czerwoności i wytoczą na nich każdą formę o jaką tylko poproszą uczestnicy pokazu! Zapach ziemniaków pieczonych w glinianych kociołkach pod darnią będzie roznosił się po całej zagrodzie.

Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory.

Już wiemy, kto stanie się nową twarzą programu „Nasz Nowy Dom”. Dziennikarkę Katarzynę Dowbor zastąpi w roli prowadzącej gwiazda „Twoja twarz brzmi znajomo” i wielu seriali. Już jesienią będziemy mogli zobaczyć lubianą aktorkę teatralną i filmową w kolejnych odcinkach programu o metamorfozach domów rodzin ciężko doświadczonych przez los. Zobacz, jak na co dzień żyje Elżbieta Romanowska – nowa gwiazda „Nasz Nowy Dom”.

Wiosna i lato to idealny czas, aby spędzać każdą wolną chwilę na świeżym powietrzu. Kiedy pojawiają się pierwsze słoneczne dni, wyruszamy na odpoczynek nad morze, jezioro czy do pobliskiego parku chcąc jak najwięcej czasu spędzić korzystając z promieni słońca. To niesie ze sobą wiele korzyści – przebywanie na słońcu działa antydepresyjnie, polepsza sen, wzmacnia układ odpornościowy, a także zwiększa stężenie witaminy D w organizmie. Niestety, zbyt długie przebywanie na słońcu niesie za sobą poważne zagrożenia, takie jak oparzenia czy nawet czerniak skóry. Jak zatem bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych?