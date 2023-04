Przegląd prasy 12.04.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Rzeszowska komunikacja wzbogaci się o kolejnych 6 zeroemisyjnych autobusów. Będą to pojazdy marki Solaris napędzane energią elektryczną.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza na średniometrażowy film „Czarny sufit” w reżyserii Arkadiusza Biedrzyckiego. Jest to pierwszy film fabularny o wielkim pisarzu emigracyjnym Józefie Mackiewiczu. Bezpłatny pokaz organizowany jest dziś o godz. 18 w rzeszowskim kinie „Zorza”.

W Rzeszowie stworzonych zostało 60 dodatkowych miejsc w miejskich żłobkach. Na osiedlu Budziwój powstała też nowa filia żłobka „Calineczka”, która przyjmie 25 dzieci. To inwestycja sfinansowana zarówno ze środków własnych miasta jak i dzięki wsparciu UNICEF.

Tegoroczna Wielkanoc na terenie powiatu rzeszowskiego minęła w miarę spokojnie - oceniają funkcjonariusze. Doszło jednak do wypadków i kolizji. Niestety, znaleźli się kierowcy, którzy wsiedli za kierownicę, choć wcześniej pili alkohol.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy stoją przed wyborem odpowiedniej dla siebie uczelni wyższej. Będzie to także doskonała okazja do poznania oferty edukacyjnej i zaplecza dydaktycznego uczelni.