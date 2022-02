Przegląd prasy 11.02.2022 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Zakaźność wariantem Omikron jest bardzo wysoka. I choć zakażenie objawia się początkowo dość niewinnie, bo symptomy podobne są do przeziębienia (ból gardła, katar, bóle mięśni), to nawet łagodny przebieg choroby może prowadzić do poważnych uszkodzeń różnych narządów w naszym organizmie. Na jakie powikłania uskarżają się osoby, które przeszły już zakażenie tym wariantem koronawirusa? O tym w naszej galerii >>>