Przegląd prasy 10.09.2021 Rzeszów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

99 projektów zgłoszono do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Głosowanie już się rozpoczęło i potrwa do 8 października.

Pierwsza runda Porsche Esports Sprint Challenge Poland padła łupem Dominika Blajera. Rzeszowianin objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Dziewczęta w wieku od 11 do 16 lat mogą już dzisiaj zapisać się do rzeszowskiej Dziewczęcej Orkiestry Dętej. Nabór potrwa do 15 września.