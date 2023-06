Przegląd prasy 1.06.2023 Rzeszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Prasówka 1.06 Rzeszów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zatrzymany w Dubiecku kierowca wydmuchał 2,5 promila. Tyle samo alkoholu miał w sobie motorowerzysta zatrzymany w Grabinach, a nieco mniej, bo 1,8 promila, miał w organizmie kierowca złapany w Dębicy. Natomiast w Mielcu pijana 41-latka spowodowała kolizję. To tylko cztery policyjne interwencje z wtorku, do których doszło na podkarpackich drogach. Co gorsza, do podobnych sytuacji dochodzi właściwie codziennie.