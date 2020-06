Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Rzeszowa. Jest wykonawca

- Do przetargu na budowę zgłosiło się siedem firm, najniższą ofertę złożyła firma Eurovia. Za budowę dróg oczekuje 46 milionów złotych, czyli jej oferta mieści się w budżecie, jaki mamy przeznaczony na inwestycję – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

- Prace powinny się zacząć w sierpniu. Do wykonania jest m.in. rondo w rejonie ZUS oraz zupełnie nowa ulica , która poprowadzi od niego przez okolice ul. Śniadeckich i Styki, aż do wiaduktu w rejonie ulicy Batorego

Ulica Batorego, która dotychczas prowadziła do wiaduktu, zostanie zamknięta na jego wysokości. Po zmianach będzie służyć jedynie do obsługi ruchu pieszego i rowerowego oraz jako dojazd do terenów kolejowych i okolicznych budynków.