„Promieniowanie ojcostwa” - Zespół Szkół im. JPII Sióstr Prezentek w Rzeszowie

W tym roku przypada wyjątkowa rocznica. 100 lat temu, 18 maja w Wadowicach, urodził się Wielki Polak, wyjątkowy człowiek, Patron naszej szkoły, Papież Jan Paweł II.

W tym trudnym czasie pandemii nie mogliśmy spotkać się wspólnie, by świętować to doniosłe wydarzenie. Nie pozostaliśmy jednak bierni, postanowiliśmy wykorzystać nowoczesne technologie i zebrać nagrane w domach wypowiedzi Sióstr, Nauczycieli, Rodziców, Uczniów i Absolwentów dotyczące wspomnień związanych z Papieżem.

Dzięki tym cudownym i wzruszającym refleksjom, w hołdzie Ojcu Świętemu, powstał film „Promieniowanie ojcostwa”, przygotowany przez Nauczycieli naszej szkoły. To wyraz naszej wdzięczności za Jego życie i pontyfikat.

Zachęcamy do obejrzenia filmu. Chcemy, by pamięć o Nim przetrwała wieki, a jego niezwykłe cechy promieniowały nadal na nowe pokolenia.