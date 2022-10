Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu rzeszowskiego

Przekazane pieniądze mogą zostać przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn.

– By rozbudzić zainteresowania młodego człowieka w zakresie sprawności, która jest potrzebna strażakowi, w zakresie zaangażowania się, czy to w działalność ochotniczą, czy wykonywanie zawodu strażaka nie wystarczy tylko czysta teoria , ale ważne są narzędzia, które sprawią, że drużyna wyposażona w mundur, mająca możliwości ćwiczeń, uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach ma tak naprawdę możliwość rzeczywistego kształtowania charakteru oraz predyspozycji do zawodu strażaka – odpowiedzialnego, pięknego, związanego ze służbą dla społeczeństwa – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.