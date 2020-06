Program edukacyjny „Siemaszkowej” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W warsztatach wzięło udział 152 uczniów

Ogromnie ucieszyły nas też wyniki naboru do Warsztatów teatralnych online/real. W projekcie bierze udział aż 152 uczniów z 26 szkół. To propozycja dla tych, którzy nie chcą ograniczać się jedynie do odbioru teatralnych przedstawień, ale pragną spróbować swoich sił na scenie i razem z kolegami przygotować swoje własne spektakle. Grupy uczniów za pośrednictwem platformy Zoom spotykają się z przypisanym im opiekunem. W tej roli doskonale sprawdzają się aktorzy Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Pracują w specjalnie przygotowanym studiu realizacyjnym w Teatrze oraz we własnych domach.