Profilaktyka 40Plus - harmonogram akcji "Jazda Profilaktyczna" w październiku

Centrum Medyczne Medyk chce zachęcić do udziału w programie jak największą liczbę mieszkańców Rzeszowa

- Wiemy jednak, że nie każdy, kto chciały skorzystać z badań, ma czas i możliwość dotrzeć do swojej przychodni. Dlatego wspólnie z władzami miasta, w trosce o zdrowie mieszkańców, postanowiliśmy, że dostęp do programu Profilaktyka 40 Plus będzie jeszcze łatwiejszy - tłumaczą w CM Medyk. - Wraz z radnymi Rzeszowa oraz przewodniczącymi rad osiedli, którzy bardzo aktywnie włączyli się w nasz projekt, rozpoczynamy akcję „Jazda profilaktyczna”. Specjalnie przygotowanymi autobusami ruszamy w trasę po rzeszowskich osiedlach.

Autobus będzie na danym osiedlu w godz. 6-10. Wtedy też można wykonać badania.

- Zachęcamy mieszkańców do wcześniejszego kontaktu telefonicznego pod numerem 517 194 743. Osoby, które nie mają wygenerowanego skierowania niezbędnego do wykonania badań uzyskają pomoc konsultanta i umówią się na dogodny termin na wybranym osiedlu. To pozwoli na sprawną realizację badań. Pacjent musi pamiętać, aby być na czczo oraz zabrać ze sobą próbkę moczu.