Procesja Bożego Ciała w Tyczynie. Była dookoła kościoła, a wierni ubrali maseczki [ZDJĘCIA]

Koncert JSJD odbędzie się na żywo. Ale we wrześniu

W Boże Ciało, o 19.30, rozpocznie się transmisja z koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, który tradycyjnie co roku do Rzeszowa przyciągał tłumy. Diecezja Rzeszowska zapowiada jednak, że to tylko pierwsza część, na drugą trzeba poczekać do 20 września.