Prezydent Rzeszowa apeluje do mieszkańców: Chęć pomocy Ukraińcom jest cudowna, ale bardzo ważna jest ich rejestracja! Beata Terczyńska

Grzegorz Bukała/UM Rzeszów

- W spontanicznym geście pomagania chcemy wyraźnie podkreślić mieszkańcom: nasz region ma charakter recepcyjny. To oznacza, że naszym głównym zadaniem jest zarejestrowanie uchodźców, pomoc w tym co najważniejsze i dzięki temu skierowanie ich do ośrodków stałego pobytu poza naszym województwem – podczas dzisiejszej konferencji prasowej mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. Ma sygnały, że niektórzy mieszkańcy na własną rękę jadą pod granicę i zabierają do siebie uciekinierów przed wojną. Z ominięciem rejestracji co ma później konsekwencje.