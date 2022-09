Prestiżowe wyróżnienie dla lekarza z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie

– W kontekście mojej działalności naukowej, to dla mnie bardzo ważna nagroda. Musiałam spełnić pewne kryteria, tj. wykazać się działalnością w zakresie nauki, edukacji, aktywnością kongresową oraz uczestnictwem w projektach naukowych. Aktywność ta musiała być również poparta przez rekomendacje Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - mówi profesor Katarzyna Styczkiewicz.

Wyróżnienie zostało odebrane z rąk Prezydenta ESC Profesora Stephana Achenbacha podczas właśnie zakończonego corocznego kongresu European Society of Cardiology (ESC) w Barcelonie.

Prof. Katarzyna Styczkiewicz, na co dzień pełni funkcję Koordynatora ds. kardiologicznych w Podkarpackim Centrum Onkologii KSW, prowadzi również działalność naukową w Katedrze Chorób Wewnętrznych w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dodajmy, że w tym roku wyróżnienie „Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) – Scientific Excellence”, trafiło do około 200 kardiologów z całej Europy.