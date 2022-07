Premiera nowego teledysku rzeszowskiego zespołu SYMPTONE promującego płytę MindBox

To kolejny klip, który stworzył rzeszowski reżyser Łukasz Róg. Całość została nagrana na SkatePark'u - Podpromie w Rzeszowie w trakcie wydarzenia Music BIKE Night w dn. 26.05.2022, które odbyło się we współpracy z Rzeszów - stolica innowacji, Estradą Rzeszowską i Rzeszów BIKE Festival. Na teledysku można zobaczyć akrobacje rzeszowskich wyczynowców. To oficjalny Teledysk do utworu "Social" promujący album "MindBox":