Premiera debiutu filmowego Łukasza Pompy. Historia Grzegorza Frydryka - nauczyciela akademickiego z Rzeszowa [ZDJĘCIA]

Film Droga to dokument krótkometrażowy, którego bohaterem jest Grzegorz Frydryk. To urodzony i mieszkający w Rzeszowie artysta zajmujący się grafiką, malarstwem i rysunkiem. Jest wykładowcą Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wieku 36 lat zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona, przez co z każdym dniem praca twórcza i codzienne funkcjonowanie stawały się dla malarza wielkim wyzwaniem. Jedynym wyjściem okazała się eksperymentalna metoda leczenia, do której Frydryk został włączony ze względu na swój młody wiek. Mimo przeciwności mężczyzna stara się kontynuować pracę artystyczną.

Bardzo cieszę się, że udało się zrealizować ten projekt. Łukasz działał bardzo uparcie, ale w taki pozytywny sposób. Bardzo się uparł, ale było to dla mnie mobilizujące. Film pokazuje trudną prawdę – taką, z którą każdy z nas się w jakimś stopniu zmaga. Wyzwaniem było otwarcie się na początku, ale dzięki temu że Łukasz stale przychodził i znamy się długo, to efekt uważam za interesujący. Gdy zobaczyłem film jeszcze przed premierą to bardzo się wzruszyłem. To jest taki owoc naszej wspólnej pracy. Chciałem dobrze wypaść przed obiektywem, to oczywista sprawa. Nawet była taka pokusa, by pokazać życie bez choroby, ale szybko uświadomiłem sobie, że nie jest to możliwe. - mówi Grzegorz Frydryk, bohater filmu "Droga"

Łukasz Pompa kształcił się w dziedzinie dokumentalistyki konserwatorskiej. Jest wielbicielem dzikich terenów. Choć na swoim koncie ma wiele zrealizowanych filmów i na co dzień rzadko rozstaje się z aparatem, prezentowany film był jego debiutem reżyserskim. O swoim debiucie mówi Łukasz Pompa: