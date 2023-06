Prawie milion euro dofinansowania otrzymał Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie. Z programu transgranicznego

- Na ten moment szpital w Ukrainie jest ukończony w ponad 90 procentach - mówi dr n. med. Wojciech Kądziołka, pełnomocnik dyrektora w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. - W trakcie jego budowy powstały nieprzewidziane w projekcie trudności nie uwzględnione w projekcie, co przedłużyło czas i wielkość prac budowlanych, to między innymi pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie.

Do PCChP w USK w Rzeszowie trafił między innymi: tomograf komputerowy, aparat cyfrowy RTG, bronchoskop, bronchoskop ultrasonograficzny, mikroskop do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym z możliwością dołączenia przystawki do fluorescencji, aparat do barwienia preparatów w kierunku gruźlicy, a także zmodernizowane zostały pomieszczenia pracowni diagnostycznych Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ponadto na platformie internetowej odbył się kurs, który polegał na wymianie wiedzy dotyczącej epidemiologii i diagnostyki gruźlicy, a także przedstawieniu innowacyjnych, europejskich podejść do leczenia tej niebezpiecznej choroby. Wzięło w nim udział 20 ukraińskich pracowników medycznych z Centrum Chorób Płuc w Użhorodzie.

Ze względu m.in. na naruszenia praw człowieka na Białorusi, zapoczątkowane w 2021 roku i politycznie motywowane wykorzystanie migrantów na granicach zewnętrznych UE, wreszcie zaangażowanie Białorusi w agresję militarną Rosji na Ukrainę w 2022 roku, współpraca transgraniczna z Białorusią została zawieszona. Strona białoruska nie uczestniczy w szkoleniu.